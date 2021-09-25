İzmir'de 'Allah'ım beterinden korusun, buna da şükürler olsun' dedi 6 ay sonra hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serdar Maya’nın, mart ayında otomobiliyle kaza yapıp, yaralandığı ortaya çıktı. Kazanın ardından Maya’nın, sosyal medya hesabından ‘Çok çalışmanın zararları yolda uyuyakalmak olabiliyor. Allah'ım beterinden korusun, buna da şükürler olsun’ notuyla fotoğraf paylaştığı görüldü.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 370 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarına misafirliğe giden Serdar Maya köpeğiyle evine döndüğü sırada bir araçtan tabancayla ateş açıldı.

Serdar Maya, kanlar içerisinde yere yığılırken, ateş açan şüpheli kişi veya kişiler, olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerin, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serdar Maya Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maya, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Maya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç tespit edildi

Olayın ardından bölgede çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin beyaz renkli hafif ticari araçla kaçtığını belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Köpeği yanından ayrılmadı

Öte yandan, olay anında bir adrese paket servis götüren kurye Cemal Keskin o anları şöyle anlattı:

"Ben kuryeyim, yoldan geçerken karşıma çıktı, o şekilde gördüm. Pakete gidiyordum, silah sesi duydum. Bir iki el sıktıktan sonra beyaz bir arabayla kaçtı. Vatandaş yerde yatan kişiye yardımcı olmaya çalışıyordu bende polisi aradım. Yanında köpek vardı, köpek yanına yanaştırmıyordu" dedi.

Mart ayında trafik kazası geçirmiş

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serdar Maya’nın, mart ayında otomobiliyle kaza yapıp, yaralandığı ortaya çıktı. Kazanın ardından Maya’nın, sosyal medya hesabından ‘Çok çalışmanın zararları yolda uyuyakalmak olabiliyor. Allah'ım beterinden korusun, buna da şükürler olsun’ notuyla fotoğraf paylaştığı görüldü.

İnternet üzerinden dekoratif duvar ürünleri satan Serdar Maya’nın silahlı saldırı anında yanında olan ve cansız bedeninin başından ayrılmadığı belirtilen ‘Kral’ isimli köpeğiyle videoları da sosyal medya hesabında görüldü.

Serdar Maya’nın cansız bedeninin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda olduğu belirtildi. Polis, cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.