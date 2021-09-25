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ABD Temsilciler Meclisi Ülkü Ocakları'nın terör örgütü olup olmadığını araştıracak

ABD Temsilciler Meclisi Ülkü Ocakları'nın terör örgütü olup olmadığını araştıracak

ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları'nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" öngören bir maddeyi de içeren 2022 Savunma Bütçe tasarısını kabul etti.

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Demokrat Nevada Vekili Dina Titus tarafından 2022 Savunma Bütçe tasarısına (NDAA) eklenen bir madde, Dışişleri Bakanlığının "Ülkü Ocaklarının yabancı bir terör örgütü olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığının" araştırılmasının öngörüyor.

Önceki gün Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesince kabul edilerek NDAA metnine eklenen madde, tasarının yasalaşmasının ardından 180 gün içinde Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak Kongre'ye sunmasını talep ediyor.

Terör örgütü kriterlerini karşılayıp karşılamadığı araştırılacak

Bakanlığın raporunda, Ülkü Ocaklarının yabancı terör örgütü kriterlerini neden karşıladığı ya da karşılamadığını değerlendirmesi de bekleniyor.

Söz konusu maddenin bağlayıcı olabilmesi için savunma bütçe yasa tasarısının Senato'da da aynı şekilde kabul edilmesi ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması gerekiyor.

Fransa Almanya ve Hollanda'da benzer kararlar

Fransa ve Almanya’dan sonra Hollanda da, Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerinin Avrupa Birliği (AB) çapında yasaklanmasını istemişti. Hollanda iki ülke gibi ayrıca Ülkü Ocakları’nın AB'nin yaptırımlar listesine alınmasını talep etti.

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