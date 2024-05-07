BIST 10.163
DOLAR 32,26
EURO 34,80
ALTIN 2.404,54

İsrail durmuyor! Binlerce kişi Refah'tan göç ediyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
İsrail durmuyor! Binlerce kişi Refah'tan göç ediyor

İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Bunun ardından binlerce kişi Refah'ın doğusundaki mahallelerden göç etti. İşte gelen son görüntüler...

İsrail durmuyor! Binlerce kişi Refah'tan göç ediyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 214 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. 

118
İsrail durmuyor! Binlerce kişi Refah'tan göç ediyor

 Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce bölge sakini, Refah'ın doğusundaki mahallelerden göç ederek Deyr el-Belah kentinin sahil tarafına ulaştı.

218
İsrail durmuyor! Binlerce kişi Refah'tan göç ediyor
318
İsrail durmuyor! Binlerce kişi Refah'tan göç ediyor
418