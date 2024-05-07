İsrail durmuyor! Binlerce kişi Refah'tan göç ediyor
Anadolu Ajansı
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İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Bunun ardından binlerce kişi Refah'ın doğusundaki mahallelerden göç etti. İşte gelen son görüntüler...
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 214 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.
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Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce bölge sakini, Refah'ın doğusundaki mahallelerden göç ederek Deyr el-Belah kentinin sahil tarafına ulaştı.
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