Trabzon'da doktor çift 10 gün önce evlendi 4 bilezik kimde kalacak kavgasında 4 kişi vuruldu

Trabzon’un Ortahisar ilçesi 1 Nolu Bostancı Mahallesi’ndeki bir sitede sabah saatlerinde 4 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Ayaklarından yaralandığı belirlenen 4 kişi kaldırıldığı hastaneden tedavi altına alındı. Olayın takı kavgası nedeniyle yaşandığı iddia edildi

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Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yaklaşık 10 gün önce dünya evine girdiği öğrenilen B.K. ve Ü.Y.K. adlı doktor çift, 4 altın bilezik yüzünden tartıştı.

Bileziklerin kimde kalacağı konusundaki tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan karı kocanın akrabaları da tartışmaya karıştı.

Kayınpeder damadı ve dünürüne silah çekti

Bir süre sonra tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bu sırada Kastamonu'dan geldiği belirlenen gelinin babası emekli astsubay B.B. silahını çekerek damadı Ü.Y.K., dünürü H.K., dürünün eşi M.K. ve damadın kız kardeşi E.K.'ya ateş etti.

B.B.'nin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan 4 kişi ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

Silahlı saldırı gerçekleştiren emekli astsubay B.B. ise cinayet masası ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.