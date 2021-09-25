Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te! Artık başka ülkelerde de yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline katıldı. Aziz Sancar ile beraber gösterileri izleyen Erdoğan daha sonra sahnede konuşma yaptı. TEKNOFEST'in artık başka ülkelerde de düzenleneceğinin müjdesini verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e geldi. TEKNOFEST'in kırmızı pilot montunu giyen Erdoğan'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından TEKNOFEST şapkası takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahnede konuşma yaptı. Konuşmasında TEKNOFEST'in artık başka müttefik ülkelerde de yapılacağını böyle duyurdu "TEKNOFEST'te dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası hale getirecek Azerbaycan'dan başlamak üzere dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz."

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

*Dünyanın bir numaralı teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST'te yeniden sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bizlere bu gururu yaşatan her sene bir önceki yıldan çok daha görkemli festival yaşatan Sanayi Bakanlığımız ve T3 Vakfı başta olmak üzere paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

*Gençlerimiz her sene Teknofest teknoloji yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına, endüstriyel robotlara birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Burada sergilenen her proje okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür. Gençlerimizin emeklerinin yanında ülkemizin zengin potansiyeli de var. Teknofest'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.

TOGG çok yakında halkımızın istifadesine sunulacak

*Gözbebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Gökyüzündeki bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı. Ülkemizin tüm dünyada iftiharı olarak Akıncı boy gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız olan TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu. Nasıl yapılan şovları beğendiniz mi? Türkiye'nin ürettiği helikopter, uçak, otomobille gurur duydunuz mu? Elhamdülillah, artık zaman yakın. TOGG halkımızın istifadesine sunulacak. Atak helikopterlerimizi yaptık. Onunla beraber terörü ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses hepimizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyoruz. Darbe girişiminde havalanan uçak, birliğimizi yıkmak için bu alanın üzerinde uçuyorlardı. Bu alanda kendi ürettiğimiz insanlı ve insansız araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için uçuyor. Bizim evlatlarımız bu sesleri büyük bir gururla hatırlayacaktır.

TEKNOFEST müttefik ülkelerde düzenlenecek

*TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.

Aziz Sancar ile beraber izledi

Erdoğan, Hürkuş ve Akıncı'nın da yer aldığı "Milli Kanatlar Gösterisi"ni izlemek üzere tribüne geçerken vatandaşları da selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar ve öğrencilerle birlikte gösteriyi izledi.