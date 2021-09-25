Cumhurbaşkanı Erdoğan Aziz Sancar ile birlikte izledi! TEKNOFEST'ten özel kareler
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar ve öğrencilerle birlikte gösteriyi izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e geldi. Erdoğan, Hürkuş ve Akıncı'nın da yer aldığı "Milli Kanatlar Gösterisi"ni izlemek üzere tribüne geçerken vatandaşları da selamladı.
TEKNOFEST'in kırmızı pilot montunu giyen Erdoğan'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından TEKNOFEST şapkası takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, bugün yerli ve milli teknolojilerdeki başarılar eğer konuşulabiliyorsa, bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payının olduğunu söyledi.
Aziz Sancar'ın başarısını öteye taşımanızı bekliyorum
Sizden bugün TEKNOFEST'te bizlere eşlik eden Aziz Sancar Hocamızın başarısını daha öteye taşımanızı bekliyorum. Sizlere baktığımda gözlerinizdeki ışığı, kalbinizdeki ateşi görebiliyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye gitmek, ülkemizin kodlarına işlenmiştir. Sizlerle yol yürümekten büyük bir onur, büyük bir gurur duyuyorum. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyorum."