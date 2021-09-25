Cumhurbaşkanı Erdoğan Aziz Sancar ile birlikte izledi! TEKNOFEST'ten özel kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, bugün yerli ve milli teknolojilerdeki başarılar eğer konuşulabiliyorsa, bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payının olduğunu söyledi.