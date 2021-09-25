Berkay Ateş Sadakatsiz'de hangi karakteri oynuyor fragmanda çıktı

Kanal D ekranlarının 2. sezonu merakla beklenen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile başlıyor. Diziye dahil olan yeni sezon oyuncularından biri de başarılı isim Berkay Ateş oldu. Peki Berkay Ateş Sadakatsiz'de hangi karakteri oynayacak? Berkay Ateş kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Abone ol

Geçtiğimiz sezon 'Alev Alev' adlı dizide başrol oynayan başarılı oyuncu Berkay Ateş, ikinci sezonu merakla beklenen 'Sadakatsiz' dizisinde rol alacak. Ateş'in hayat vereceği karakter ise henüz açıklanmadı. Asya’nın hayatını derinden etkileyecek olan Aras, yeni sezonun sürükleyi karakteri olarak öne çıkacak. Asya ile Aras arasında hastanede başlayacak yakınlaşmasını, Volkan’ın nasıl karşılayacağı konusu da dikkatleri çekecek.

Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında?

Sadakatsiz dizisi yeni sezonunda yer alacak olan Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlköğretimden lise sonuna kadar profesyonel futbol oynadı.

Tiyatro çalışmalarına Semaver Kumpanya'da başlayan Beryak Ateş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi gördü. Aynı zamanda Dot Tiyatrosu, Semiha Berksoy Opera Vakfı ve Tiyatro Krek'te asistanlık görevi üstlendi. Yirmi Beş, Karabatak ve Hak oyunlarının yazarıdır.

Berkay Ateş, oyunculuğa ekranda 'Sessiz Fırtına', beyazperdede 'Mavi Gözlü Dev' ile başladı. 2013 yılında iki arkadaşı ile Tiyatro D22'yi kuran Ateş, tiyatro oyunculuğu, yönetmenliği ve oyun yazarlığı alanında çalışmalarını sürdürüyor. 2015 yılında 22. Altın Koza Film Festivalinde "Umut Veren Genç Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2007'den bu yana birçok sinema filmi ve dizide yer aldı. 2017 yılında ise Cevdet Kudret Edebiyat Ödülüne layık görüldü.

Rol aldığı yapımlar

2020- (Alev Alev) TV disi

2018 – Çukur (Mahsun) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (Fettah) (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Saltuk) (TV Dizisi)

2016 – Anne (Cengiz) (TV Dizisi)

2015 – Abluka (Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Yarım Kalan Mucize (İsyancı) (Sinema Filmi)