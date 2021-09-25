Ali Babacan'dan Kürt sorunu çıkışı "Çocukların oynadığı alanda panzerler geziyorsa vardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kürt sorununu çözdük" sözlerine tepki gösteren Ali Babacan, "Çocukların oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa mesele var demektir" dedi.

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürt sorunuyla ilgili, 'Türkiye’de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük' sözlerini eleştirdi. Babacan, "Çocukların oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa, yoğunlukla Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde belediyelere kayyumlar atanıyorsa, ülkemizde hâlâ ana dili hakkı tartışılıyorsa bir mesele var demektir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da partisinin Eyüpsultan ilçe kongresinde konuştu. Konuşmasına vefatının 9. yıl dönümünde Neşet Ertaş'ı anarak başlayan Babacan'ın gündeminde Kürt meselesine ilişkin tartışmalar, fiyat artışları ve öğretmen atamaları vardı. Babacan şu ifadeler kullandı:

“Kürt meselesi var mı, yok mu diye papatya falı açmaya gerek yok. Kürt meselesinin olup olmadığını merak edenler, bu soruyu bu ülkede yaşayan Kürtlere sorabilirler. Krizlerin ortağı Bahçeli ikide bir bu lafı ediyor. Şöyle bir çıksın Şemdinli'de, Bağlar'da dolaşsın, Cizre'nin çarşısında yürüsün. Ondan sonra Ankara'ya gelip ‘Böyle bir sorun yoktur' diye tekrar etsin de göreyim.”

Ülkemizi sizin zihniyetinize bıracak göz yok

“Sayın Bahçeli, Türkiye sizin öfke dolu dilinizden bıktı. Bağırıp çağırıp durmanızdan bıktı. Biraz sakin olun ya. Oturduğunuz yerden ahkam kesmekten kolay bir şey yok. Ülkeyi biraz gezin, görün. Merak etmeyin, biz ülkemizi çok seviyoruz. Ülkemizi sizin zihniyetinize bırakacak göz yok bizde. Biz bu ülkeyi sizin nefretinizden korumaya kararlıyız. Biz bu ülkeyi sizin ayrıştırıcı, ötekileştirici dilinizden korumaya kararlıyız.”

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürt meselesiyle ilgili yaptığı üç açıklamayı da kürsüden hatırlattı. Erdoğan'ın 2005'te ve geçtiğimiz temmuz ayında Diyarbakır'da yaptığı konuşmaları izleten Babacan ayrıca, Erdoğan'ın ‘Kürt sorunu yok' ifadelerini gösterdi.

Çözüm adresi meşru demokratik siyaset

“Bu iktidar, Kürt meselesini diriltti. Konunun özü bu. Eğer bu ülkede çocukların oynadığı alanlarda, panzerler geziyorsa, bir mesele var burada. Yoğunlukla Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde, belediyelere kayyumlar atanıyorsa, burada bir mesele var. Türkiye'de hâlâ anadili hakkı tartışılıyorsa bir mesele var. Koskoca bir ülkede, yılda ancak birkaç Kürtçe öğretmeni atanıyorsa, kadına karşı şiddetle mücadelede İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulamada beş yabancı dil varken Türkiye'de en çok konuşulan ikinci dil yoksa ortada bir mesele var. Bu meselenin adı Kürt meselesidir. Kürt meselesinin çözüm adresi meşru demokratik siyasettir.”