Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şehit Ayşe Aykaç Anadolu İmam Hatip'in standını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TEKNOFEST'te Şehit Ayşe Aykaç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Bilen Hafız standını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Milli Eğitim Bakanlığı stantlarını ziyaret etti.

Ziyaretinde stantlarda öğrencilerin anlattığı ürünleri yakından inceleyen Özer, ziyaretçiler ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Özer, ayrıca Şehit Ayşe Aykaç'ın hafızlık projesi Bilen Hafız standını ziyaret etti, projeleri dinledi.

Ziyarete Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da eşlik etti.

Hafızlık projesi

Tek tek örülür tuğlalar, ayet ayet ezberlenir sayfalar..

606 sayfa 606 tuğla.. Her bir tuğla, Kuran-ı Kerim'deki 1 sayfaya denk gelmektedir. Her bir tuğlada ezberlenilen sayfa ve cüzün numarası yazılır.

40 ağaç 40 has...

Evin muhafazasını ve yaşam alanının oksijenini sağlayan ağaçlar, her bir has ile hafızlığın korunmasını sağlar. 1 ağaç 1 has manâsındadır.

Bahçe ve fıskiye...

Hafızlık tamamlandıktan sonra ferahlamayı simgeleyen ıslatma töreni tıpkı suzuzlukla geldiğimiz havz-ı kevser gibi..

Ayrıca hafızlık tamamlandığında minyatür bir evleri ve gece lambaları olacak.