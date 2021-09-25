BIST 1.385
DOLAR 8,87
EURO 10,43
ALTIN 499,05
HABER /  SPOR

Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi farklı mağlup etti

Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi farklı mağlup etti

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Gaziantep FK'yi konuk eden Adana Demirspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Abone ol

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor evinde Gaziantep FK'yi konuk etti. Adana Demirspor karşılaşmayı 4-0 kazandı. 

Karşılaşmanın gollerini 12. dakikada Yunus Akgün, 65. dakikada Caulker (Kendi Kalesine), 78. dakikada Balotelli, 85. dakikada Assombalonga (Penaltı) kaydetti.  

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını dokuza yükseltirken, Gaziantep FK sekiz puanda kaldı. 

Gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Altay'ı ağırlayacak. 

Adana Demirspor: 4 - Gaziantep: 0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, Sinan Kurt (Dk. 88 İzzet Çelik), Svensson (Dk 81 Tarık Çamdal), Yunus Akgün (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu), Bjarnason, Vargas (Dk. 62 Assombalonga) , Stambouli, Deli, Rassoul, Balotelli (Dk. 81 Castro)

Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Figueiredo (Dk 80 Maxim), Halil İbrahim Pehlivan, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Kitsiou) Messaoudi (Dk. 67 Kenan Özer), Recep Niyaz, Merkel, Sagal (Dk. 68 Dicko), Muhammet Demir

Goller: Dk. 11 Yunus Akgün, Dk. 64 Caulker (Kendi kalesine), Dk. 77 Balotelli, Dk. 83 Assombalonga (penaltıdan) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Figueiredo, Dk. 70 Djilobodji (Gaziantep), Dk. 70 Stambouli (Gaziantep)

ÖNCEKİ HABERLER
Angela Merkel, son mitingine çıktı
Angela Merkel, son mitingine çıktı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
"Başbakanlığa adayım" diyen Akşener'e CHP'den destek
"Başbakanlığa adayım" diyen Akşener'e CHP'den destek
Türkiye 25 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 25 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Reyon ile kasa arasında 4 ürünün fiyatında fark tespit edildi
Reyon ile kasa arasında 4 ürünün fiyatında fark tespit edildi
Mostafa Mohamed gidiyor! Transferi açıklandı
Mostafa Mohamed gidiyor! Transferi açıklandı
AKINCI TİHA'da müthiş detay! Haluk Bayraktar açıkladı!
AKINCI TİHA'da müthiş detay! Haluk Bayraktar açıkladı!
Fenerbahçe'de Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi
Fenerbahçe'de Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi
Erdoğan'dan 'öğrenci yurdu' tepkisi: Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan
Erdoğan'dan 'öğrenci yurdu' tepkisi: Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin dünyada 7. sıraya yükseldiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin dünyada 7. sıraya yükseldiğini açıkladı