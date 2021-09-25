Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi farklı mağlup etti

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Gaziantep FK'yi konuk eden Adana Demirspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.Abone ol
Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor evinde Gaziantep FK'yi konuk etti. Adana Demirspor karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Karşılaşmanın gollerini 12. dakikada Yunus Akgün, 65. dakikada Caulker (Kendi Kalesine), 78. dakikada Balotelli, 85. dakikada Assombalonga (Penaltı) kaydetti.
Bu sonuçla Adana Demirspor puanını dokuza yükseltirken, Gaziantep FK sekiz puanda kaldı.
Gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Altay'ı ağırlayacak.
Adana Demirspor: 4 - Gaziantep: 0
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Cemil Tunç
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, Sinan Kurt (Dk. 88 İzzet Çelik), Svensson (Dk 81 Tarık Çamdal), Yunus Akgün (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu), Bjarnason, Vargas (Dk. 62 Assombalonga) , Stambouli, Deli, Rassoul, Balotelli (Dk. 81 Castro)
Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Figueiredo (Dk 80 Maxim), Halil İbrahim Pehlivan, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Kitsiou) Messaoudi (Dk. 67 Kenan Özer), Recep Niyaz, Merkel, Sagal (Dk. 68 Dicko), Muhammet Demir
Goller: Dk. 11 Yunus Akgün, Dk. 64 Caulker (Kendi kalesine), Dk. 77 Balotelli, Dk. 83 Assombalonga (penaltıdan) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Figueiredo, Dk. 70 Djilobodji (Gaziantep), Dk. 70 Stambouli (Gaziantep)