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Türkiye 25 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 25 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 342 bin 145 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Eylül 2021 Cumartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193  kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 19 bin 199 oldu.

Bakan Koca: Hedef 20 binin altı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. El birliğiyle vaka sayısının 20 binin altına indirmek gerektiğini belirten Koca, "Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter" ifadelerini kullandı.

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