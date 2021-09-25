Fenerbahçe'de Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi
Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de sakat futbolcu sayısının fazlalığı can sıkıyor.Abone ol
Süper Lig'in 8. haftasında son 4 maçını kazanan Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de defans alarm veriyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlar kervanına Serdar Aziz'in de eklenmesi teknik direktör Vitor Pereira'nın planlarını bozdu.
VITOR PEREİRA'NIN ELİNDE 2 SAVUNMACI KALDI
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Miha Zajc, İrfan Can Kahveci,Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare, Hatay'a götürülmedi. 3'lü savunma yapısıyla oynayan sarı-lacivertlilerde sağlam 2 savunmacının kalması can sıktı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Hatay karşısında savunmada Filip Novak'a şans vermesi bekleniyor.