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Mostafa Mohamed gidiyor! Transferi açıklandı

Mostafa Mohamed gidiyor! Transferi açıklandı

Zamalek Başkan Yardımcısı Mohamed El-Etreby, Galatasaray’ın satın almaması halinde Mostafa Mohamed'i memnuniyetle geri alacaklarını doğruladı. Sarı-kırmızılı ekipte ise Mostafa'nın opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi. Böylece genç oyuncu transfer döneminin başlamasıyla eski kulübüne geri dönecek.

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Zamalek Başkan Yardımcısı El-Etreby, OnTime Sport TV'ye verdiği demeçte, "Zamalek, takımın en önemli oyuncularından olan Mostafa Mohamed ve Ferjani Sassi olmadan Mısır Ligi şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray'ın 31 Aralık'tan önce satın alma opsiyonunu devreye sokmaması durumunda, Muhammed sezon sonunda Zamalek'e dönecek” dedi.

GALATASARAY’A NIANG ŞOKU
Bu arada transferin son gününde Mostafa Mohamed’i sağlık kontrolünden geçiren Bordeaux, Zamalek’in işi yokuşa sürmesi nedeniyle hayaline ulaşamamıştı… Galatasaray, Mohamed’in bonservisini alıp, devre arasında Bordeaux’ya satmanın planlarını yapıyordu. Ancak Fransa’dan gelen haberle şok oldu. Bordeaux adı Fenerbahçe’yle de anılan Mbaye Niang’la sözleşme imzaladığını açıkladı.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Sarı-kırmızılı ekipte ise Mostafa'nın opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi. Böylece genç oyuncu transfer döneminin başlamasıyla eski kulübüne geri dönecek.

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