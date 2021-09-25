Tevfik Göksu: İhalelere 5 firma giriyor ancak hep biri alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı.

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CNN Türk'te Semiha Şahin moderatörlüğünde, kamuoyu araştırmacıları Hilmi Daşdemir, Murat Gezici ve gazeteci Serkan Fıçıcı sordu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu merak edilenleri cevapladı.

Mehmet Tevfik Göksu'nun açıklamalarından satır başları;

Yönetemediğini sloganla çözmeye çalışan bir yönetim var. Diyorlar ki ‘İstanbul senin’ gayet güzel bir slogan, ‘Bütçe senin’ diyorlar, neden bunları diyor çünkü hizmet olarak üretmediği o kadar çok konu var ki bir slogan buluyorlar. İstanbul çok ciddi bir yönetim kuraklığı yaşıyor. Kent SOS vermeye başladı. İBB Başkanı 'Bizim filomuz çok eski' dedi. İETT'nin sitesinde ise toplu taşıma ile ilgili 'Avrupa'nın en genç filosuna sahibiz' deniliyor. Hangisine inanacağız.

1 firma yaklaşık İETT’den 2 katrilyonluk ihale alıyor

Sen ne söylersen söyle sokakta araç kalıyor mu kalıyor. Burada manzara bu. Araçların arasına bir karabatak girmiş. Bizim dönemimizde İETT otobüslerinin tamiri her garaj farklı şekilde ihale ediliyormuş. Her aracın bir ömrü vardır. İBB bakım ihalesi yapıyor, bugüne kadar hiç olmayan bütün ihaleleri bir firma alıyor. 14 ihalenin 7 tanesini davetiye ile alıyor 7 tanesini de açık ihale olarak alıyor. 1 firma yaklaşık İETT’den 2 katrilyonluk ihale alıyor eski para ile. İBB’de yan sanayi siyaseti devreye girmiş. İETT tam bir arpalığa dönüşmüş.

Bütün tamir bakım ihaleleri bunları kimin aldığı var. Tek bir firma… Günü saati dakikasıyla tek bir firma. İhalelere 5 firma giriyor ancak hep biri alıyor.

Nasıl oluyor da bir tane firma 14 tane bakım ihalesini alıyor

İBB çıksın desin, 1,5 yılda hiç olmayan bir firma 2 katrilyonluk bir ihaleyi nasıl alıyor? Mercedes’in kendi savunması var, ‘Beni nasıl ihaleye almazsın’ diye. Buradaki mesele aracın arızalanması değil. Mesele bu kadar arıza peş peşe gelirken nasıl oluyor da bir tane firma 1,5 yılda geliyor 14 tane bakım ihalesini alıyor. Ne hikmetse CHP vekilinin mali müşavir olduğu firma yaklaşık maliyetlerden 0.1 kırım ile ihaleyi alıyor. İBB Başkanı bile buna cevap veremedi.

'1000 taksi teklifi' neden reddedildi?

İstanbul’da bir taksi sorunu var mı? Bir kısmı var diyor bir kısmı yok. Çözüm ne? İstanbul’da 18 bin taksi var. 18 taksi ile ilgili farklı farklı problemler var diyebilirsiniz. Bir taksi bir günde 443 km yapıyor. 443 km yapan taksi taksimetreye açtığı yüzde 39, gerisi boşa gidiyor. Bunun yüzde 39’u sadece verimli geçiyor.

Yüzde 39 verimlilikle çalışıyor bu yüzde 40’a çıkarsak 316 taksi ilave 45’e çıkarsak 2500 taksi ilavesi yüzde 65’e çıkarsak 11 bin 186 taksi ilave oluyor yani bu verimliliği artırınca bir taraftan taksi ve İstanbullu rahatlıyor. Bu çözüm ile ilgili İBB’nin bir adım attığını gördünüz mü? Taksi meselesinin iyileştirilmesiyle ilgili İBB’nin bir adım attığın gördünüz mü? Çok basit bir şey var. Bir yazılım yapacaklar. İBB ekonomik olarak batıyor. Onun derdi plaka satmak.