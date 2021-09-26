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İstanbul Kağıthane'de bekçi kız arkadaşına otomobil içinde kurşun yağdırdı!

İstanbul Kağıthane'de bekçi kız arkadaşına otomobil içinde kurşun yağdırdı!

KAĞITHANE'de 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bekçi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı bekçi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

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İstanbul Kağıthane'deki kadın cinayeti saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ayazma Caddesi Yunus Emre Parkı içerisinde meydana geldi. 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi ile akşam saatlerinde Yunus Emre Parkı yakınındaki bir otelin önünde bir araya geldi. Burada tartışmaya başlayan ikili, ismi öğrenilemeyen bekçi tarafından kiralanan 34 DTS 690 plakalı otomobille Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı'na geldi. 

 Otomobilin içinde boynundan ve göğsünden vurdu

İkili arasındaki tartışma burada da devam etti. İddiaya göre otomobil içinde silahını çeken bekçi, Nurgül Altıntaş'a 3 el ateş etti. Altıntaş'ı ağır yaralayan bekçi, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Boynundan ve göğsünden yaralanan Altıntaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

 Bekçi gözaltına alındı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıkları ve güvenlik kameraları üzerinde yaptığı çalışmaların ardından cinayet şüphelisi olarak Altıntaş ile ilişkisi olduğu iddia edilen bekçiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde Altıntaş'ın öldürüldüğü otomobilin de bekçi tarafından kiralandığı iddia edildi. 

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