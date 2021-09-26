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Serdar Ortaç Beşiktaş'a hakaret ettiği sırada kendinde değilmiş

Serdar Ortaç Beşiktaş'a hakaret ettiği sırada kendinde değilmiş

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından siyah-beyazlı kulübe yönelik söylediği sözler tepki çeken Serdar Ortaç, bir kez daha Beşiktaş camiasından özür diledi.

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Adana Demirspor'un 3 farklı mağlubiyetten gelerek Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldığı maçın ardından sahne aldığı mekanda Adanalıları kutlayan Serdar Ortaç, siyah-beyazlı kulübe yönelik argo ifadeler kullanmıştı. Gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan özür dileyen ünlü sanatçı, yeni bir özür açıklaması yaptı.

"Maalesef içki içtim"
Düğün programına katılmak için Kahramanmaraş'a gelen Serdar Ortaç, burada bir pastanede yemek yedikten sonra hayranlarıyla buluştu. Mekanda hazırlanan Maraş dondurmasını kesen Ortaç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beşiktaş hakkında söylediği sözler nedeniyle özür dilediğini ifade eden Serdar Ortaç, "Çok özür diliyorum hepsinden. Maalesef içki içtim. İlaçlarla içki karışınca kafa gitti öyle. Adana'yı mutlu edeyim diye Beşiktaş'ı kızdırdım. Hiç girmemem gerekirdi. Allah razı olsun" dedi.

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