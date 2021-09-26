İYİ Parti kulisleri kaynıyor! Merak Akşener’in hedefi ne, Kılıçdaroğlu'na mesaj mı verdi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim; ben başbakan adayıyım" açıklaması kulisleri hareketlendirdi. İyi Partililer, "Akşener’in hedefi çok öncesinden belliydi, adaylık açıklaması sürpriz değil" yorumu yaptı.

Abone ol

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim; ben başbakan adayıyım" açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Kulislerden gelen bilgiye göre İyi Partililer, Akşener'in açıklamasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı bir mesaj olmadığı yönünde. Partililer ayrıca adaylık çıkışı için "Akşener’in hedefi çok öncesinden belliydi, adaylık açıklaması sürpriz değil" değerlendirmesini yaptı.

Akşener'in açıklaması Kılıçdaroğlu'na mesaj mı?

İyi Parti kanadı, “Akşener’in açıklamasının Kılıçdaroğlu’na mesaj olup olmadığı” yönündeki sorulara şu yanıtı veriyor: “Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağına ilişkin bir mesaj değil. CHP’nin bir yönetimi var ve yönetimin alacağı kararlara İyi Parti saygı duyacaktır. Ancak mesaj olarak nitelendirilecekse, muhalefetin 2023 seçimlerini artık riske atmaması gerektiği çok açık."

Aday illa da şu olsun diye CHP'yi baskı kurmayız!

"Akşener de her fırsatta buna vurgu yapıyor. Bunun için de muhalefetin istişare ile en güçlü adayın belirlenmesi hususunda evet, bu Kılıçdaroğlu’na yönelik bir mesaj olarak da nitelendirilebilir. Bu aday Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş olsun gibi CHP’ye yönelik baskı unsuru da değiliz, olmayız.”

Biz ülkeyi yönetmeye talibiz, kadromuz hazır

İyi Partililer, “Güçlü bir cumhurbaşkanı adayıyla muhalefetin seçimleri kazanması sonrasında, güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışmalara başlanacak. Yürütmenin başı da aynı parlamenter sistemdeki gibi başbakanlık olacak. İyi Parti’nin ülkeyi yönetecek kadrosu var. Akşener’in hedefi çok öncesinden belliydi. Bu açıklama sürpriz değil. Ülkeyi yönetmeye talibiz” ifadesini kullandı.