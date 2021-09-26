BIST 1.385
DOLAR 8,87
EURO 10,43
ALTIN 499,05
HABER /  GÜNCEL

Bakımevinde engelli öğrenciye şiddet uygulayan bakım görevlisi tutuklandı! Daha önce de yapmış

Bakımevinde engelli öğrenciye şiddet uygulayan bakım görevlisi tutuklandı! Daha önce de yapmış

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uygulayan ve gözaltına alınan bakım görevlisi Aslı Gümüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Olay, 17 Eylül Cuma günü Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Bir yıldır rehabilitasyon merkezinde çalışan bakım görevlisi Aslı Gümüş'ün yurtta kalan bir öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi. Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaptığı incelemenin ardından güvenlik kameralarından Aslı Gümüş'ün 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uyguladığı tespit edildi.

Aynı yerde daha önce de şiddet uygulamış

Bakım görevlisi Gümüş hakkında idari soruşturma başlatılırken, aynı zamanda savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan, Gümüş hakkında yürütülen soruşturmada daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye de şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslı Gümüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de kan davalısını cami çıkışında pusu kurarak öldürdü
Denizli'de kan davalısını cami çıkışında pusu kurarak öldürdü
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İstanbul Kağıthane'de bekçi kız arkadaşına otomobil içinde kurşun yağdırdı!
İstanbul Kağıthane'de bekçi kız arkadaşına otomobil içinde kurşun yağdırdı!
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dev yatırım hazırlığı!
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dev yatırım hazırlığı!
Yunan vekilden tarihe geçecek konuşma: Siz Amerika'nın hizmetkarısınız
Yunan vekilden tarihe geçecek konuşma: Siz Amerika'nın hizmetkarısınız
Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi farklı mağlup etti
Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi farklı mağlup etti
Angela Merkel, son mitingine çıktı
Angela Merkel, son mitingine çıktı
"Başbakanlığa adayım" diyen Akşener'e CHP'den destek
"Başbakanlığa adayım" diyen Akşener'e CHP'den destek
Tevfik Göksu: İhalelere 5 firma giriyor ancak hep biri alıyor
Tevfik Göksu: İhalelere 5 firma giriyor ancak hep biri alıyor
Türkiye 25 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 25 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu