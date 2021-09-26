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Bodrum'da tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Bodrum'da tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör yakalandı.

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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği, FETÖ üyesi bir grubun Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu istihbaratına ulaştı. Yapılan takip sonucu, şüphelileri yurtdışına kaçıracak tekne ve organizatör tespit edildi. Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde şüphelilerin tekne ile denize açılması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verildi. Bodrum açıklarında durdurulan teknede, organizatör B.G. ve M.C.G. ile ordudan ihraç edilen astsubaylar Y.T., S.G., E.K., Ş.T., M.A. ve M.A., gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla organizatör 2 şüpheli hakkında TCK 79 göçmen kaçakçılığı ve FETÖ üyeliğinden, diğer 6 şüpheliye ise FETÖ üyeliğinden işlem başlatıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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