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Minik fenomen Chloe’nin ‘yan bakışı’ 650 bin liraya satıldı

Minik fenomen Chloe’nin ‘yan bakışı’ 650 bin liraya satıldı

Annesinin çektiği bir görüntüde, Disneyland'e gideceği haberini sevinç gözyaşlarıyla karşılayan kardeşine 'yan yan' bakmasıyla ünlenen Chloe’nin viral olan görüntüsü NFT formatında 74 bin dolara (657 bin TL) satıldı.

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ABD’de 2013 yılında annesi Katie Clem'in sosyal medyaya yüklediği videodaki 'yan bakışıyla' ünlenen Chloe, ailesine servet kazandırdı. Söz konusu görüntüler çekildiğinde 2, şimdi ise 10 yaşında olan Chloe'nin 20 milyondan fazla izlenen görüntüsü NFT (Non-Fungible Token) formatında 74 bin dolara (657 bin TL) alıcı buldu.

Görüntünün, Dubai merkezli bir müzik prodüksiyon şirketi olan 3F Music tarafından satın alındığı belirtildi. Chloe'nin ailesi, elde edecekleri geliri kızlarının eğitimine ayıracaklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl kesinlikle bir Disneyland tatili yapacağız" dedi.

Chloe, 2013'te annesinin Disneyland'e gideceklerini söylemesinden sonra mutluluktan ağlamaya başlayan kız kardeşi Lily'e verdiği tepki ile internet fenomeni haline gelmişti. Annenin çektiği görüntülerde, Chloe'nin 'yan yan' baktığı memnuniyetsiz ve endişeli yüz ifadesi dikkat çekmişti. Chloe internet ortamında ünlenmesinin ardından Instagram'da 500 binden fazla takipçi kazanmış, Brezilya'da bir Google reklamında yer almıştı.

ABD
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