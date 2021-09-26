Beşiktaş'tan sakat ve hasta oyuncuların durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, sakat ve hasta oyunculardan Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Kenan Karaman ve Francisco Montero’nun durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamaya göre siyah-beyazlı ekibin Altay ile yaptığı Süper Lig maçında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic’e ve sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson’a MR görüntülemesi yapıldı.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde, Atiba ile Pjanic’in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildi.

Altay müsabakasında sol el ikinci parmağında yaralanma gerçekleşen Kenan Karaman’ın ise yapılan kontroller neticesinde parmağında kırık (2. proksimal falanks) belirlendi.

Montero'nun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Bu arada Altay müsabakası öncesi futbol takımına uygulanan rutin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibi tarafından izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul’a nakledilen Francisco Montero’nun Kovid-19 test sonucunda pozitif bulguya rastlandı.

Montero'nun izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlandı.