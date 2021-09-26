Kemal Kılıçdaroğlu 'Millet İttifakı'na katılanların sayısı artabilir' dedi! HDP'ye kapıyı gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Millet İttifakı’na katılan artilerin sayısının artabileceğini söyledi. HDP’nin seçime ayrı girmekten yana olduğunun anlaşıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu yöndeki düşüncelerinin ayrıntılarıyla hiç ilgilenmiyorum" dedi.

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Haziran 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi muhalefet cephesinde adayın kim olacağı tartışması sürerken, son haftalarda HDP’nin ‘millet ittifakı’na dahil olup olmayacağı da merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘millet ittifakı’na katılanların sayısının artabileceğini söylerken, HDP’nin seçime ayrı girmekten yana olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay’a konuşan CHP liderinin açıklamasından satır başları şöyle:

‘Gerçeği söyleyemiyorlar’

- Bu iktidarın bittiğini kendileri de biliyor. Aslında saraydaki de biliyor. Etrafındaki beslemeler ellerindeki gücü, imkânları kaybetmemek için bu gerçeği kendisine söylemiyorlar. Hatta tam tersini söylüyorlar.

- Gelinen nokta, tam bir çoklu organ yetmezliğidir. Bizim sıklıkla vurguladığımız beş temel alandaki sorunlar giderek derinleşiyor. Demokrasi, toplumsal barış, ekonomi, eğitim, dış politika darmadağınık.

- Ama bunlar çözülemez değil. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. İktidarda bu yönde bir irade kalmadı. İşte yurtlar, böyle bir sorunun varlığını bile görmüyorlar.

'Saray'daki de bunu görüyor'

- Bu iktidarın alternatifi oluşmuştur. Bunu Saray’daki de görüyor. Bütün amacı oluşmuş olan yeni iktidar seçeneğini ortadan kaldırmak. Devletin, devlet kurumlarının imkânlarını da bunun için kullanmaktan çekinmiyorlar.

Akşener'le de diğerleriyle de görüşüyoruz

- Gerek sayın (İYİ Parti genel başkanı) Akşener’le gerek ‘millet ittifakı’nın öteki bileşenleriyle gerekse ittifak dışındaki muhalefet partileriyle yeni iktidar hedefli, temel sorunların çözüm yöntemleriyle ilgili sürekli görüşüyoruz. Bunlar kamuoyu önünde ya da ayrıca oluyor. Hem genel başkanlar hem genel başkan yardımcıları düzeyinde.

İYİ Parti ile beraberlikte en ufak şüphem yok

- ‘Millet ittifakı’na katılanların sayısı artabilir. Ama mesele sayı değil. İktidar hedefli, sorunlara çözüm üretme hedefli güçlü bir anlayış. Bu oluştu. Elbette her partinin genel başkanının farklı değerlendirmeleri olacaktır. Ama hedef odaklı beraberlik sonuç alacak. Bundan en ufak bir şüphem yok. Bunu söyleme şekli değişik olabilir. Ben, “Dostlarımızla geleceğiz” diyorum; Meral hanım, “13’üncü cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak” diyor.

HDP seçime ayrı girecek, ayrıntılarla ilgilenmiyorum

- HDP, ittifak bağlamında farklı bir siyaset yürütüyor. Bağımsız olarak seçime girmekten yana oldukları anlaşılıyor. Bu yöndeki düşüncelerinin ayrıntılarıyla hiç ilgilenmiyorum.