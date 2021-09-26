Zincir marketlerde gramaj oyunu! Bakanlık örneklerle açıkladı

Ticaret Bakanlığı vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine marketlerde gramaj denetimi gerçekleştirdi. Bakanlık Türkiye genelindeki yaygın olan marketlerden birinde satılan cevizin gramajının etikette yazdığından düşük olduğunu, bir diğerinde de satılan ambalaj erikte gramaj oyunu olduğunu tespit etti.

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu kendisine gelen ihbarları değerlendirerek marketlerdeki gramaj oyununu örnekleriyle deşifre etti. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Bakanlık yaptığı denetimlerde 5 büyük zincir marketlerden birinin şubesinde satışa sunulan paket erik ürününün kabı üzerinde ürünün gramajının 250 gram olarak belirtilmesine karşın yapılan gramajdan çalındığını belirledi. Şubede yapılan denetimde ürünlerin tamamının 160-180 gram olarak tartıldığı tespit edildi. Bakanlık şu değerlendirmede bulundu:

"Yapılan incelemeler sonucunda, bahse konu tanıtımlarda paket erik adlı ürünün ambalaj üzerinde yer alan etikette belirtilen gramajdan daha düşük ağırlıkta satışa sunulmasının tüketicileri aldattığı ve aynı zamanda ortalama tüketicinin ekonomik davranış biçimini ve bilinçli olarak karar verme yeteneğini azalttığı değerlendirilmiştir. Bu maksatla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca markete 11 bin 429 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."



50 gram ceviz buhar oldu

Bakanlık bir başka şikayet üzerine yaptığı denetimde ise yine 5 büyükler arasında yer alan bir marketin şubesinde ceviz paketlerinde oynanan oyunu ortaya çıkardı. Marka bir ürüne ait ceviz içi paketinin 200 gramının 12.45 liraya satıldığına yönelik reklam yapan market, vatandaşlara bu fiyattan 150 gram ceviz sattı.

Kampanyalı ürünün satışa sunulurken reklamının 200 gram olarak yapıldığı, ancak tüketici tarafından Bakanlığa sunulan kasa satış fişi ile reyonda yer alan ürün görseline ait fotoğrafta ürünün 150 gram olduğu belirlendi. Markete reklam yasağı getiren bakanlık, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan incelemeler sonucunda, anılan reklamda yer alan ürün ambalajının üzerinde net 200 gram olduğu bilgisinin açıkça görüldüğü; buna karşın belirtilen tarihlerde şikayet konusu ürünün marketler zincirinde satışa sunulan ambalajlarının 150 gram olduğu ve bu hususun tüketici tarafından Reklam Kurulu'na iletilen kasa satış fişiyle ve ürün görselleriyle de sabit olduğu, dolayısıyla tüketicinin algılama düzeyi göz önünde bulundurulduğunda söz konusu tanıtımların aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir."





