Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında son hali instagramda olay oldu

Geniş Aile’nin Sevim’i, Doktorlar’ın Fikret Hocası, O Hayat Benim’in Nuran’ı Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kiloların ardından bambaşka birine dönüştü. Güzel oyuncu şimdilerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Peki, Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir, kaç yaşında?

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Doktorlar dizisinde hayat verdiği sert bir karakter olan Fikret Hoca ve O Hayat Benim’de canlandırdığı Nuran karakteri ile hafızalarda iz bırakan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu güzelliği ile göz doldurdu. Ünlü oyuncunun son halini gören takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir, kaç yaşında:

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı, eğitmen Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, kariyerine tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Yeşim Ceren Bozoğlu’nun inanılmaz değişimi… Oyuncu, mide küçültme ameliyatı sonrası 58 kilo vermişti.

Başrollerini ise Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın başrollerini paylaştığı, 1998 yapımı Sıcak Saatler isimli dizide Nesrin karakterine hayat verdi. Daha sonra ise Yeditepe İstanbul isimli dizide Nilgün karakterini canlandırdı. Yeşim Ceren Bozoğlu, Doktorlar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu dizideki Gestapo rolüyle adından söz ettiren Bozoğlu, O Hayat Benim dizisinde hayat verdiği karakter nedeniyle yeni bir görünüme büründü. Dizinin sona ermesinin ardından verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Bozoğlu yeni imajı ile son olarak Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yüzleşme’de yer aldı.



