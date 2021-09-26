Akıllara durgunluk veren olay! Cinsel ilişki sırasında balkondan düştü

Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı ezdi. Kadın düştükten sonra bir süre yerinden kalkamadı.

Abone ol

Tayvan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Partneriyle balkonda cinsel ilişkiye giren kadın, dengesini kaybederek evin önünde park halinde duran aracın üzerine düştü. Olayda kadının üzerine düştüğü arabanın tavan kısmının tamamen çöktüğü gözlendi. Şiddetli bir şekilde düşen kadın, aracın üst kısmının parçalanmasına sebep oldu.

Koşarak geldi, kız arkadaşını hastaneye götürdü

Bir ayağı arabanın içine giren kadın acı içinde sırtını sıvazlarken, kendisi ile ilişkiye giren kişi koşarak kadının yardımına geldi. Erkek arkadaşı kadını arabanın üzerinden indirip yakınlarda bulunan bir hastaneye götürdü.

Kadının beli kırılmış

Beli kırılan kadının iki hafta hastanede tedavi altında kalacağı belirtilirken, herhangi bir hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi. Öte yandan çiftin, komşusuna ait olan araçta oluşan hasarı ödeyeceği öğrenildi.