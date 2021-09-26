BIST 1.385
DOLAR 8,87
EURO 10,43
ALTIN 499,05
HABER /  GÜNCEL

Yargıtay'dan flaş karar! Komşu kavgasında kullanılan temizlik fırçasını "silah" saydı

Yargıtay'dan flaş karar! Komşu kavgasında kullanılan temizlik fırçasını "silah" saydı

 Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tartıştığı komşusunu, fırlattığı araba yıkama fırçası ile kaşından yaralayan kişinin, basit kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

Abone ol

Eskişehir'de aynı apartmanda oturan ve aralarında daha önce komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu belirtilen iki komşu arasında tartışma çıktı.

Evinin balkonunu sildiği bezi çırpmasından dolayı sinirlenen sanık, balkondan balkona komşusuyla tartışmaya başladı. Olay sırasında elindeki araba yıkama fırçasını mağdura fırlatan sanık, komşunun sol kaşının üzerinden yaralanmasına neden oldu.

Komşusunu, "Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı" gerekçesiyle hakkında dava açılan kişi, Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Mahkeme, mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması nedeniyle sanığın eylemini, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "kasten yaralama" suçunu düzenleyen 86/2. maddesi kapsamında değerlendirdi, mağdurun şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davayı düşürdü.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Daire, olayda kullanılan fırçayı TCK'nin "tanımlar"ı içeren 6. maddesindeki "silah deyimi" kapsamında sayarak, yaralamanın silahla gerçekleştirildiğine hükmetti.

Eylemin, silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğuna, bu suçta şikayet aranmaksızın ceza verilmesi gerektiğine karar veren Daire, sanık hakkında cezaya hükmedilmesi gerekirken mağdurun şikayetten vazgeçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini bozma nedeni saydı.

ÖNCEKİ HABERLER
AHBAP burs başvuru ekranı açıldı TC ile AHBAP başvurusu yapma 2021
AHBAP burs başvuru ekranı açıldı TC ile AHBAP başvurusu yapma 2021
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir kaç yaşında evli mi eski eşi kimdir?
Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir kaç yaşında evli mi eski eşi kimdir?
TESK Başkanı: Ambalajlı ürünlerde gramajlara standart getirilmeli
TESK Başkanı: Ambalajlı ürünlerde gramajlara standart getirilmeli
Aşı yaptırmadı! Bebeği kuvöze kendi yoğun bakıma alındı
Aşı yaptırmadı! Bebeği kuvöze kendi yoğun bakıma alındı
Akıllara durgunluk veren olay! Cinsel ilişki sırasında balkondan düştü
Akıllara durgunluk veren olay! Cinsel ilişki sırasında balkondan düştü
Taliban 4 kişiyi idam etti, cansız bedenlerini ipte asılı olarak sergiledi
Taliban 4 kişiyi idam etti, cansız bedenlerini ipte asılı olarak sergiledi
Eskişehir Eczacı Odası Başkanı açıkladı! Grip ve soğuk algınlığı ilaçlarına talep arttı!
Eskişehir Eczacı Odası Başkanı açıkladı! Grip ve soğuk algınlığı ilaçlarına talep arttı!
Haluk Levent evli mi kızı Ela Acil'in annesi kimdir?
Haluk Levent evli mi kızı Ela Acil'in annesi kimdir?