Meral Akşener Merkel olmaya göz dikti! Akşener'in 5 hedefi ne?

Meral Akşener, “Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakanlığa adayım…” dedi. Bu çıkışın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kurguladılar... Akşener, bu çıkışıyla Türkiye'nin Merkel'i olmak istediğini de ifşa etmiş oldu...

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İYİ Parti lideri Meral Akşener gelmekte olan sandıkta Cumhurbaşkanı adaylığına talip olmadığını ve başbakanlığa talip olduğunu açıkladı. Siyaset şimdi Akşener'in bu çıkışını konuşuyor. Meral Akşener'in Ceal Bayar'ın yolundan gidip Türkiye'nin Angela Merkel'i olmaya hazırlanıyor. Akşener'in 5 hedefi neler? Muharrem Sarıkaya İYİ Parti kulislerini dinledi. İşte yazısından bazı satır başları...

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamadan önceden haberi vardı

Adının yazılmasını istemediği için veremeyeceğim Akşener’e çok yakın isim, bu açıklamanın “Millet İttifakı içinde yürütülen bir dizi politik satrancın ürünü olduğunu” söyledi. Kılıçdaroğlu’nun da bu durumdan daha önceden bilgi sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.

CHP Akşener'in çıkışından çok memnun

İYİ Parti liderinin açıklaması Kılıçdaroğlu üzerindeki HDP baskısını kaldırdığı, adaylık konusunda da tartışmayı bertaraf ettiği için CHP’de de memnuniyet yaratmış. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Aday kim olacak Kemal Kılıçdaroğlu mu, yoksa Meral Akşener mi tartışmasını Meral Hanım kendi açısından bitirmiş oldu” dedi.

Meral Akşener'in bir açıklamayla 5 hedefi vuruyor

Akşener’in dünkü açıklaması siyasette bir tartışmanın önünü kapatırken, yeni bir sürecin de önünü açmışa benziyor… Görünen şu ki Akşener açıklamasıyla bir taşla 5 hedef vurmak istedi.

1- İttifak içinde en önemli kırılgan hassas nokta olarak görülen adaylık tartışmasını sonlandırdı.

2- CHP ve İYİ Parti’nin 2018’in aksine ortak aday çıkarmasının kolay olacağını gösterdi.

3- Parlamenter sistemin kendisi için ne denli önemli olduğunu ilan etti.

4- Millet İttifakı’na olan bağını ve bu yapının kendisi için de önemini sergiledi. Dinamik bir şekilde devam ettiğini gösterdi.

5- Ülke çıkarlarının kendi çıkarlarının önüne geldiği mesajını bu konuda hassas olan sağ sosyolojik tabanına gösterdi.

Celal Bayar'ın yolunda gidiyor

Daha önce de buradan yazdım, Celal Bayar’ın yolundan gidiyor… İçinden çıkıp geldiği, siyasete ilk adımını attığı merkez sağ seçmeni yeniden bir araya toplayıp ona önderlik yapmak için yeni bir Halka Doğru Hareketi’ni başlatmış bulunuyor. Bir zamanlar Demokrat Parti, sonrasında Adalet Partisi, ANAP ve DYP’de kendini bulan sağ seçmene önderlik yapmak için çaba gösteriyor.

Türkiye'nin Merkel'i olmaya hazırlanıyor

O nedenle etkinliğini yitirmesi için uğraştığı bir Cumhurbaşkanlığı yerine, etkinliğini parlamenter sistem ile yukarı taşımak için çabaladığı Başbakanlığa talip oluyor.

Yakın çevresinde bir süredir dile getirildiği gibi bu pazar günü itibarıyla Başbakanlık görevini bırakacak olan Angela Merkel’in siyasetteki kimliğini Türkiye’de hayata geçirmeyi hedefliyor.

Merkez sağı yeniden bir araya toplayıp, ona önderlik etmenin bir birlik içinde iktidarda taşıyıp uzun süre orada kalmanın yolunu arıyor. En yakınındakilerin de söylediği gibi, "Angela Merkel olmak istiyor…"