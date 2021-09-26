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Dilek Albayrak kimdir kaç yaşında Dilek Albayrak olay nedir?

Dilek Albayrak kimdir kaç yaşında Dilek Albayrak olay nedir?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında hikayesiyle yürek dağlayan Dilek Albayrak günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sosyal paylaşım platformu Twitter'da #dilekalbayrak başlığı hakkında en çok tweet atılan konulardan biri oldu. Peki kimdir Dilek Albayrak, kaç yaşında, hikayesi nedir?

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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme programına damgasını vuran Dilek Albayrak araştırılıyor. Annesi tarafından para karşılığında satılan ve babasıyla abisinin istismarına uğrayan Dilek Albayrak Twitter'da trend topic oldu. Dilek Albayrak kimdir? Dilek Albayrak nereli, hangi köylü? İşte Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Dilek Albayrak'ın hikayesi...

Dilek Albayrak kimdir: 

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına katılan Dilek Albayrak Gaziantep'in Burç beldesi, Gürpınar köyünde yaşıyor. 17 yaşındaki Dilek Albayrak, 12 yaşından beri ailesi tarafından yaşadığı istismarı anlattı.

"12 yaşından beri annem beni satıyor" diyen Dilek Albayrak, "Ekmek karşılığında satıldım, babam ve abim beni istismar etti, kardeşime de aynısını yapacaklar!" dedi.

Dilek ve kocası Bahattin'in VAZGEÇME stüdyosunda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi. "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.

Canlı yayına Dilek'le ilgili telefonlar yağdı. İsimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu. İddialar çığ gibi büyüdü. Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.

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