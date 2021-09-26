Prof. Dr. Aziz Sancar: Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir durum

TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yürüten hocalarla bir araya gelen Prof. Dr. Aziz Sancar'dan aşı yorumu geldi. Sancar, "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum. Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek" dedi.

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TEKNOFEST için TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu ile buluştu. Tarihi toplantıyı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan paylaştığı videolu bir mesajla duyurdu.

"3 yıl içinde harika işler başarmışlar"

“Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” başlıklı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Sancar, “Aşı çalışmalarının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz” sorusu üzerine, “Çok başarılı buldum. Bazılarından haberim vardı ama bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmışlar ve iyi öğrenciler yetiştirmiş gerçekten çok beğendim” dedi.

"Aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum"

Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir mesajının olup olmadığı sorusuna ilişkin “Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Yani mantıklı değil. Aşı karşıtı olmak mantıklı bir tutum değil” ifadelerine yer verdi.

"Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek"

Sancar, görev yaptığı üniversitenin aşı olmayanları kabul etmediğini kaydederek “Türkiye kanunları zorluyor mu bilmiyorum. Ama kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok” dedi.