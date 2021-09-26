Vakaların en çok arttığı Zonguldak'ta durum vahim! Haritada kızardı

Öte yandan, kentte aşı uygulamaları da yoğun bir şekilde sürüyor. En az bir aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı haritasında Zonguldak'taki aşılanma yüzdesi 85,9 olarak açıklandı. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı haritasında ise Zonguldak'ın aşılanma yüzdesi 74 olarak açıklandı.