İSMEK kursları neler nasıl kayıt yapılır İSMEK kayıt ekranı-2021

İSMEK'in ücretsiz eğitim ve kurs programlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar 2021 İSMEK başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Yüz yüze olması planlanan İSMEK kurs kayıtları 2021 ne zaman yapılacak, İSMEK 2021 başvuruları nasıl yapılır?

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Eylül ayının sonlarına gelirken birçok vatandaş İSMEK 2021 kurslarının ne zaman açılacağını ve kayıt takvimini merak ediyor. Birçok farklı alanda kursun olduğu ve ücretsiz katılımın olduğu İSMEK 2021 kayıt takvimi hakkında merak edilenleri derledik. Peki, İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor 2021? İSMEK kurs başvuruları ne zaman alınacak? İSMEK'e kayıt tarihi belli oldu mu? İSMEK'e ne zaman kayıt yapılacak? 2021-2022 İSMEK'E kayıt tarihleri nedir?

İSMEK kurs başvuruları ne zaman:

Daha önce yapılan eğitmen alımı duyurusunda, "İSMEK'te Eylül ayı sonunda başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için hazırlıklar sürüyor" ifadesine yer verilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda ise kurs kayıtlarının 24 Eylül tarihinde alınacağı duyuruldu. Ancak uzaktan eğitim almak isteyen kursiyerler ise aşağıdaki adımlar üzerinden kayıt yaparak adımları tamamlayabilecek.

İSMEK kurs başvurusu nasıl yapılır:

Uzaktan Eğitim Web Sitesi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:

1. İBB İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezinin verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız uzem.ibb.gov.tr web sitesi üzerinden kayıt olmak istediğiniz eğitim sayfasındaki "EĞİTİM KAYIT" butonuna tıklayanız.

2. Karşınıza çıkan İSMEK kursiyer giriş sayfasına T.C. kimlik numarınız ve doğum tarihiniz ile giriş yapanız.

3. İsmek Kursiyer Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.

5. Program tercihi sayfasından seçtiğiniz eğitim adının ve bilgilerinin bulunduğu alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.

6. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.

7. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.

8. Kaydolduğunuz eğitime uzem.ibb.gov.tr web sitesinin sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya https://uzaktanegitim.ismek.istanbul/lms/login/index.php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Kursiyer İsmek Sistemi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:

1. uzem.ibb.gov.tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "Kayıt" düğmesine tıklayarak veya kursiyer.ismek.istanbul adresinden T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile Kursiyer İsmek Sistemine giriş yapınız.

2. Kursiyer İsmek Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.

3. Eğitime kayıt olmak için Kursiyer İsmek Sisteminin web sayfasındaki menüsünde yer alan "Program Tercihi" sekmesine tıklayanız.

4.Eğitim Merkezi ve Program Tercihleri sayfasına ulaştığınızda sol tarafta yer alan programlar arama çubuğuna kayıt olmak istediğiniz eğitim adını yazınız.

5. Eğitim adının üzerine bir kez tıklayanız ve aynı alananın altında yer alan "Filtrele" düğmesine tıklayınız.

6. Seçtiğiniz eğitimin bilgilerinin yer aldığı alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.

7. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.

8. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.

9. Kaydolduğunuz eğitime uzem.ibb.gov.tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya https://uzaktanegitim.ismek.istanbul/lms/login/index.php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.