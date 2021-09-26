Özgü Namal çocukları oğlu Nefes ve kızı Elem Su kaç yaşında?

Özgü Namal eşi 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından merak edilen isim oldu. 42 yaşında olan Özgü Namal 2014 yılında Serdar Oral ile evlendi. 2015 yılında anne oldu ve Nefes'i doğurdu. 2017 yılında ise ikinci kez anne olan Özgü Namal Elem Su'yu dünyaya getirdi. Peki Özgü Namal dizileri hangisi?

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5 yıldır gözlerden uzak, kameralardan uzak bir hayat seçen oyuncu Özgü Namal, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine taşınmış ve ailesiyle birlikte huzur dolu doğa ile iç içe bir hayat seçmişti. Eşi Serdar Oral'ın zamansız ölümü ile sarsılan Özgü Namal'ın hayatı merak konusu oldu. 41 yaşında olan, 5 ve 3 yaşında iki çocuğu olan Özge Namal'ın hayatına ait bilgiler ve Özge Namal'ın oynadığı diziler haberimizde.

Özgü Namal Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif karakteriyle televizyon kariyerinde çıkış yakaladı. Ünlü oyuncu Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.

Özgü Namal kimdir: Özgü Namal, 28 Aralık 1978 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Tam adı Melahat Özgü Namal olan Selanik kökenli güzel oyuncu, devlet memuru anne ve tüccar bir babanın kızıdır.

1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.

Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.

2002-2008 yılları arasında Oktay Kaynarca ile evliydi. 2014'te Ahmet Serdar Oral ile evlendi ve 2 çocuğu oldu. 6 Ekim 2020'de Ahmet Serdar, kalp krizi geçirerek öldü.