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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Aşısızlara ayrı yer AVM'lere test zorunluğu geliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Aşısızlara ayrı yer AVM'lere test zorunluğu geliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından yarın toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgını olacak. Aşısızlar için yeni kararlar geliyor. AVM'ler için test zorunluğu gibi önlemlerin de konuşulacağı iddia ediliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısının ana gündem başlıkları corona virüs salgını, terörle mücadele, Afganistan ve Suriye'deki gelişmeler olacak.

Salgında yeni vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanmasının ardından yeni tedbirlerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu.

Aşısızlara ayrı yer AVM'lere test zorunluğu

Bir süredir lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınabileceği de iddia ediliyor.

Bakan Koca sunum yapacak

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

Dış politikanın sıcak başlıkları da ele alınacak

Afganistan'da başlayan Taliban dönemi ve göç tehlikesi ile
Suriye'nin İdlib kentindeki son gelişmeler masaya yatırılacak. Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündeminde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi ve bir açıklama yapması da bekleniyor.

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