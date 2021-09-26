BIST 1.385
DOLAR 8,87
EURO 10,43
ALTIN 499,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da yürek dağlayan an! Annesinin başında gözyaşı döktü

Bursa'da yürek dağlayan an! Annesinin başında gözyaşı döktü

BURSA'da motosiklet sürücüsü kız, yaşanan trafik kazasında yaralanan annesinin başında uzun süre gözyaşı döktü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Abone ol

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. (19) yönetimindeki elektrikli bisiklet, F.K. (45) idaresindeki 16 ANC 251 plakalı hafif ticari araca Sinanbey Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletteki sürücünün annesi N.Ö. (39) yaralandı.

Kazanın ardından elektrikli bisikletin sürücüsü G.Ö., yerde yatan yaralı annesinin başında uzun süre gözyaşı döktü. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
20 ilde 120 adrese operasyon yapıldı! Şifreli dilleri şok etti: Dolara 'benjamin', TL'ye ise...
Foto Galeri 20 ilde 120 adrese operasyon yapıldı! Şifreli dilleri şok etti: Dolara 'benjamin', TL'ye ise... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hacamat günleri eylül takvimi 2021 hangi günler yapılır?
Hacamat günleri eylül takvimi 2021 hangi günler yapılır?
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Altın son bir dip yapacak sonra!... İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini
Altın son bir dip yapacak sonra!... İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu
Almanya sandık başında! 16 yıllık Merkel dönemi resmen bitiyor
Almanya sandık başında! 16 yıllık Merkel dönemi resmen bitiyor
Şok oldu! Bilecik'te aldığı ekmeğin içinden ip çıktı
Şok oldu! Bilecik'te aldığı ekmeğin içinden ip çıktı
Sivas'ta bu bakkalda her şey ücretsiz! 100 bin liralık...
Sivas'ta bu bakkalda her şey ücretsiz! 100 bin liralık...
Burcu Önal eşi İbrahim Önal kimdir Burcu Önal kimin kızı ailesi kimdir?
Burcu Önal eşi İbrahim Önal kimdir Burcu Önal kimin kızı ailesi kimdir?
Isparta’da 4 gündür kayıp olan Alişan’ın cansız bedeni bulundu
Isparta’da 4 gündür kayıp olan Alişan’ın cansız bedeni bulundu
İSMEK kursları neler nasıl kayıt yapılır İSMEK kayıt ekranı-2021
İSMEK kursları neler nasıl kayıt yapılır İSMEK kayıt ekranı-2021