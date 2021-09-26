Altın son bir dip yapacak sonra!... İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini

"Genele baktığımız zaman ons altın tarafında son bir dip arayışı var" diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ‘Altın fiyatları yükselecek mi’ sorusuna cevap verdi...

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Altın fiyatlarında neler oluyor? Ons altın, tarafında Fed’in şahin tutumu etkili olurken, gram altın fiyatları 478-488 lira bandını yukarı yönlü kırarak bir üst banda geçti. Gram altın haftayı 500 lira psikolojik bandının sınırında kapatırken, yatırımcılar ‘Altın fiyatları yükselecek mi’ sorusuna yanıt arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın, gram altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili beklentilerini açıkladı. İşte İslam Memiş’in altın yorumu ve analizleri…

Ons altında Powell'in şahin tutumu etkili oldu

Ons altın fiyatları için teknik olarak 1750 dolar düzeyinin kritik destek olduğunu belirten İslam Memiş, "Bu seviyenin altında kapanışlar gerçekleşirse düşüş trendi sürebilir. Ons altın fiyatları için şu anda dar bant hareketi gözlemliyoruz. Piyasalarda Fed beklentisi vardı. Fed Başkanı Powell'ın şahin tondaki açıklamasının altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu gördük" dedi.

Yükselişlerin konuşulabilmesi için...

1780 dolar seviyesinde tutunamayan bir ons altın olduğuna dikkat çeken Memiş, "Ons, Powell'ın açıklamaları sonrası 1742 dolar düzeyine kadar çekildi. Altının ons fiyatı haftanın son işlem günü 1750 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabası gösterdi. Özellikle altın fiyatları için yükselişlerin konuşulabilmesi için 1780 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar olması gerekiyor" diye konuştu.

Ons altın tarafında son bir dip arayışı var

Ons altın fiyatları için 1740-1760 dolar düzeyini geçerliliğini koruduğunu belirten İslam Memiş, "Genele baktığımız zaman da ons altın tarafında son bir dip arayışı var. Fed etkisi ile bu dip arayışı devam edecek. Altının ons fiyatında düşüşlerin sürmesi için 1721 dolar seviyenin aşağı yönlü kırılması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Dünyada borç krizi patlak verdi

Enflasyon endişesinden sonra dünyada borç krizi patlak verdiğini vurgulayan uzman isim, "Piyasalarda bu borç krizinin negatif fiyatlaması sonrası, ons altın tarafında 1780 dolar bandının üzerine atak görecek miyiz? Bunu takip edeceğiz" dedi.

Gram altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altın fiyatlarının geçen hafta 482-502 lirasında serbest piyasada işlem gördüğünü belirten İslam Memiş, "Kuyumcularda gram altın 500 lira seviyesinin üzerini gördü. Hem ons hem de dolar tarafından etkilendiği için teknik olarak yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

Gram altın 492-497 lira aralığına yerleşti

Gram altın fiyatları için yukarı yönlü bir kırılma olduğunu ifade eden Memiş, "Gram tarafında 478-488 lira bant aralığının yukarı yönlü kırıldığını gördük. Altın gram fiyatı 492-497 lira bant aralığına yerleşti. Artık bu seviyeleri takip edeceğiz. Gram altın için yükseliş devam edebilir" açıklamasında bulundu.

Gümüş'te rasyo kaynaklı bir negatiflik var

Gümüş fiyatları için altın gümüş rasyosu kaynaklı negatif bir seyir söz konusu olduğunu belirten İslam Memiş, "Özellikle gümüşün ons fiyatı 22-24 dolar bant aralığına yerleşti. Her ne kadar gümüşün ons fiyatında rasyo kaynaklı negatif bir görünüm olsa da ben pozitif görünümün olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Gümüş önümüzdeki aylarda performansını güçlendirebilir

Gümüş fiyatlarında önümüzdeki aylarda performansın güçlenebileceğine dikkat çeken İslam Memiş, "24 dolar seviyesinin üzerinde 26 dolar düzeyini takip edeceğiz. 21,50-22,50 bant aralığını alt kademede geçerliğini koruyor" diye konuştu.

Gram gümüşte 7 liranın üzerinde bir hamle bekliyorum

Gümüş ons fiyatlarında 21,50 dolar seviyesinin altında sarkmalar olmadıkça herhangi bir risk görmediğini belirten İslam Memiş, "Sadece Fed etkisiyle bütün emtialardaki ons bazında gerileme, altın gümüş rasyosundaki yukarı yönlü hareketler gümüşü biraz daha negatif etkiledi. Ama gram gümüş tarafında 6,15-6,55 aralığında dalgalanmalar devam ediyor. Düşüşler dolar destekli kalıcı olmuyor. Gram gümüş fiyatlarında önümüzdeki zamanda 7 liranın üzerine bir hamle bekliyorum" dedi.