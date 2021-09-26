Hasan Biltekin kimdir kaç yaşında Emrah'ın hangi dizisinde rol aldı?

Masterchef 2021'de bu akşam yine bir eleme heyecanı yaşanacak. Eleme potasıuna giren isimlerden biri de sosyal medyada Murat Boz'a benzetilen isim Hasan Biltekin oldu. Peki kimdir Hasan Biltekin, aslen nereli, kaç yaşında ve Hasan Biltekin instagram hesabı nedir?

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Bu akşam Masterchef 2021'de eleme potasına giren yarışmacılardan biri de Hasan Biltekin oldu. Yarışmanın iddialı isimleri arasında gösterilen Hasan Biltekin geçen sezon da 3 jüri üyesinden evet oyu almış fakat sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmıştı. Sosyal medyada takipçileri tarafından şarkıcı Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin yıllar önce Emrah'ın Aşk ve mavi dizisinde rol aldı, figüranlık yapmış.

Masterchef Hasan kimdir: Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapmaktadır.

Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır.

MasterChef’e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.