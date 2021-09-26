Şok oldu! Bilecik'te aldığı ekmeğin içinden ip çıktı

Tel, sinek derken şimdi de ip... Bilecik’te bir vatandaş marketten aldığı ekmeklerin içinden ip çıktığını görünce şok oldu.

Abone ol

Bilecik'te yaşayan Ruhani K. isimli vatandaş Hürriyet Mahallesi kapalı pazar mevkiinde bir süpermarket zincirinden 4 ekmek aldı. Ruhani K. eve gidip ekmeği kestiğinde içinde kırmızı bir ip olduğunu gördü.

Ardından diğer ekmeği de kesen Ruhani K. onun içinden de aynı ipten çıktığını görünce şok oldu.

Ruhani K. süpermarket zincirini resmi sosyal medya hesabından şikayet etti.