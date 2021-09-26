20 ilde 120 adrese operasyon yapıldı! Şifreli dilleri şok etti: Dolara 'benjamin', TL'ye ise...
Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince 20 ilde bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu piyasaya 5 milyon liralık sahte para süren çeteye operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma, parada sahtecilik" suçlarından 116 şahsı bir yıl boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.
Ekipler tarafından yapılan sosyal medya araştırmaları ve saha çalışmalarında şahısların örgütlenerek Türkiye’nin hemen her ilinde ve yurt dışında üyeleri aracılığıyla piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi.
Örgüt üyelerinin “sahtepara” başlığı gibi kullanıcı isimleri ile sosyal medya platformlarında sayfa açtıkları tespit edildi.
Ayrıca sayfalarda fotoğraf ve videolu paylaşımlar yapılarak, yüzde 30-40 oranında gerçek para karşılığında piyasaya 50-100 dolar ve Türk lirasının sahtesini sürdükleri tespit edildi.