20 ilde 120 adrese operasyon yapıldı! Şifreli dilleri şok etti: Dolara 'benjamin', TL'ye ise...

Edinilen bilgilere göre, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma, parada sahtecilik" suçlarından 116 şahsı bir yıl boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.