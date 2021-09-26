BIST 1.385
DOLAR 8,87
EURO 10,43
ALTIN 499,05
HABER /  DÜNYA

İngilizler ortaya çıkardı! Kanıtlar ele geçirildi: Kuzey Kore'nin hırsı...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İngilizler ortaya çıkardı! Kanıtlar ele geçirildi: Kuzey Kore'nin hırsı...

İNGİLTERE Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin Kitle İmha Silahları ve balistik füze programları için uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını açıkça ihlal eden gemilerin kanıtlarını ele geçirdiğini duyurdu.

Abone ol

İngiltere Savunma Bakanlığı HMS Richmond fırkateyninin, Doğu Çin Denizi’nde devriye gezerek Kuzey Kore’ye uygulanan BM yaptırımlarını ihlal edildiğine dair video ve fotoğraf kanıtları sağladığını açıkladı. Yapılan açıklamada “Kraliyet Donanması fırkateyni, BM yaptırımlarını açıkça ihlal eden gemilerin kanıtlarını ele geçirdi ve ilgili diğer gemiler hakkında güncellenmiş istihbarat toplayarak BM Uygulama Koordinasyon Hücresine (ECC) video ve fotoğraf kanıtı sağladı” denildi.

Açıklamada Savunma Bakanı Ben Wallace’ın “Kuzey Kore'nin Kitle İmha Silahları edinme hırsı bölgeyi istikrarsızlaştırıyor ve dünya için bir tehdit oluşturuyor. Carrier Strike Group'un bölgeye konuşlandırılmasının bir parçası olan bu hayati faaliyet, bu hırsları boşa çıkardı.” denildi.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Hasan Biltekin sevgilisi kimdir Masterchef Hasan instagram hesabı nedir?
Hasan Biltekin sevgilisi kimdir Masterchef Hasan instagram hesabı nedir?
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Bursa'da yürek dağlayan an! Annesinin başında gözyaşı döktü
Bursa'da yürek dağlayan an! Annesinin başında gözyaşı döktü
Altın son bir dip yapacak sonra!... İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini
Altın son bir dip yapacak sonra!... İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini
Hasan Biltekin kimdir kaç yaşında Emrah'ın hangi dizisinde rol aldı?
Hasan Biltekin kimdir kaç yaşında Emrah'ın hangi dizisinde rol aldı?
Almanya sandık başında! 16 yıllık Merkel dönemi resmen bitiyor
Almanya sandık başında! 16 yıllık Merkel dönemi resmen bitiyor
Burcu Önal kaç yaşında aslen nereli Masterchef Burcu kimdir?
Burcu Önal kaç yaşında aslen nereli Masterchef Burcu kimdir?
Şok oldu! Bilecik'te aldığı ekmeğin içinden ip çıktı
Şok oldu! Bilecik'te aldığı ekmeğin içinden ip çıktı
Sivas'ta bu bakkalda her şey ücretsiz! 100 bin liralık...
Sivas'ta bu bakkalda her şey ücretsiz! 100 bin liralık...
Burcu Önal eşi İbrahim Önal kimdir Burcu Önal kimin kızı ailesi kimdir?
Burcu Önal eşi İbrahim Önal kimdir Burcu Önal kimin kızı ailesi kimdir?