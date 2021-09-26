İngilizler ortaya çıkardı! Kanıtlar ele geçirildi: Kuzey Kore'nin hırsı...

İNGİLTERE Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin Kitle İmha Silahları ve balistik füze programları için uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını açıkça ihlal eden gemilerin kanıtlarını ele geçirdiğini duyurdu.

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İngiltere Savunma Bakanlığı HMS Richmond fırkateyninin, Doğu Çin Denizi’nde devriye gezerek Kuzey Kore’ye uygulanan BM yaptırımlarını ihlal edildiğine dair video ve fotoğraf kanıtları sağladığını açıkladı. Yapılan açıklamada “Kraliyet Donanması fırkateyni, BM yaptırımlarını açıkça ihlal eden gemilerin kanıtlarını ele geçirdi ve ilgili diğer gemiler hakkında güncellenmiş istihbarat toplayarak BM Uygulama Koordinasyon Hücresine (ECC) video ve fotoğraf kanıtı sağladı” denildi.



Açıklamada Savunma Bakanı Ben Wallace’ın “Kuzey Kore'nin Kitle İmha Silahları edinme hırsı bölgeyi istikrarsızlaştırıyor ve dünya için bir tehdit oluşturuyor. Carrier Strike Group'un bölgeye konuşlandırılmasının bir parçası olan bu hayati faaliyet, bu hırsları boşa çıkardı.” denildi.