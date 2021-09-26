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Türkiye 26 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 26 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 341 bin 221 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 107 milyon 840 bin 404'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Eylül 2021 Pazar günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 24 bin 875 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bugünkü vaka sayısı 29 bin 338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20 bini kritik eşik kabul ederken şimdi neredeyse 30 bine yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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