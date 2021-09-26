Hatayspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 yendi. Kanarya'nın gollerini Rossi ve Novak atarken Hatayspor'un tek sayısını Saint-Louis kaydetti. Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 16 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Hatayspor ise 13 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

17. dakikada Rossi ve 29. dakikada Novak'ın golleriyle galibiyete uzanan Kanarya'da iki golün de asistine imza atan Valencia maça damgasını vurdu. Saint-Louis'in 70. dakikada attığı gol ise ev sahibi Hatayaspor adına mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu galibiyetle puanını 16 yapan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe, gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 13 puanda kalan Hatayspor ise Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Maçtan önemli dakikalar

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adekugbe'nn ortasında Diouf'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

11. dakikada ev sahibi Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından El Kaabi'nin ortasında Diouf'un kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. sağ kanattan ceza sahası içinde Valencia'nın ortasında topla buluşan Rossi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top kaleci Munir'de kaldı.

30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Valencia'nın kafa vuruşunda top arka direğe yöneldi. Novak'ın altıpas içinde dokunduğu top ağlara gitti: 0-2

42. dakikada gelişen kontra atakta topla buluşan Valencia, kaleci Munir'i geçerek yaptığı vuruşta savunma kale çizgisi üzerinden topu çıkardı.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

51. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Rossi'nin yaptığı vuruşta kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.

55. dakikada Valencia'nın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta top kaleci Munir'de kaldı.

57. dakikada gelişen kontratakta ceza sahası önünde topla bulan Valencia'nın şutunda kaleci Munir topu çıkardı.

58. dakikada ceza sahası dışından topa sert vuran Traore'nin şutunda kaleci Altay Bayındır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Louis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

82. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Gustavo'nun sert şutunda kaleci Munir topu kurtardı.

90. dakikada altıpas içinde topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor: 1 - 2 :Fenerbahçe

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe (Dk. 89 Bülent Cevahir), Riberio, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Lobjanidze (Dk. 71 Kamara), Boudjemaa (Dk. 63 Emre Çolak), Diouf, Traore (Dk. 89 Muhammed Mert), El Kaabi (Dk. 63 Louis)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Crespo), Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 85 Mesut Özil), Rossi (Dk. 85 Pelkas), Berisha (Dk. 76 Serdar Dursun), Valencia (Dk. 61 Osayi-Samuel)

Goller: Dk. 17 Rossi, Dk. 30 Novak (Fenerbahçe), Dk. 70 Louis (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+1 Novak (Fenerbahçe), Dk. 78 Diouf, Dk. 86 Kamara (Atakaş Hatayspor)