Kemal Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'na katılanların sayısı artabilir

Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin Millet İttifakı'na katılımına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu yönde ilk olumlu sinyali verdi.

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AK Partiden ayrıldıktan sonra parti kuran Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ile yaptıkları görüşmelerin ardından Millet İttifakı'na katılım hazırlıkları yapıyordu.

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, Millet İttifakı ile geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda ilk kez resmi olarak masaya oturdu.

Partilerin 2023 yılında yapılması planlanan seçimlere Millet İttifakı çatısı altında girmesi bekleniyor.