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Terör örgütü PKK'nın 51 mensubunun Peşmerge güçlerine katıldığı iddia edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terör örgütü PKK'nın 51 mensubunun Peşmerge güçlerine katıldığı iddia edildi

IRAK'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde 51 terör örgütü PKK mensubunun örgütten ayrıldığı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine katıldığı iddia edildi.

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IRAK Erbil merkezli Kurdistan 24 yayın kuruluşunda yer alan haberde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Aşti Koçer'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Koçer, Sincar Dağı'nda terör örgütü PKK'nın 51 mensubunun örgütten ayrıldığını ve Sincar Peşmerge Komutanlığı ile ilişkiye geçtiğini söyledi.

Habere göre terör örgütü saflarını terk eden 51 PKK mensubu Peşmerge güçlerine katıldı.

Konuya ilişkin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden ise bir açıklama yapılmadı.

Sincar Anlaşması sonrası IKBY'ye yönelik terör eylemleri arttı

Terör örgütü PKK, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşma sonrası IKBY'deki terör eylemlerini artırdı.

Sincar Anlaşması'ndan rahatsız olan PKK'nın işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya ve dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmaya çalıştığı gözlemleniyor.

IKBY'de yüzlerce köyü işgali altında tuttuğu, barışçıl protestoları şiddete teşvik ettiği ve diplomatik misyonları hedef aldığı belirtilen PKK'nın Sincar Anlaşması sonrası Peşmerge, polis, memur ve sivillere yönelik artan saldırıları dikkati çekiyor.

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