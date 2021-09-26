Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin PKK'ya desteğine tepki

ABD'nin CBS televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan ikinci grup hava savunma sistemi satın almak niyetinde olduğunu söyledi. Erdoğan, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği de eleştirerek, "Biz de ABD de NATO müttefikiyiz. Terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz" ifadelerini kullandı.

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ABD'nin CBS televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı röportajın devamını yayımladı.

Face the Nation programında Margaret Brennan'a konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hangi savunma sistemlerini alacağına kimsenin karışamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hala Rusya'dan ikinci grup hava savunma sistemi satın almak niyetinde olduğunu dile getirdi.

"ABD'nin terör örgütlerine yardımı bizi üzer"

ABD Başkanı Joe Biden'in yaptıkları görüşmelerde Türkiye'nin insan hakları siciliyle ilgili sorunları hiç gündeme getirmediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, terör örgütlerine silah yardımı yapıyor. Bunun sona ermesi gerekiyor. Biz de ABD de NATO müttefikiyiz. Terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz."