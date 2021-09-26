Uzmanlar kiraya en fazla yüzde 15 zam yapılabileceğinin altını çizdi

Son dönemde kira fiyatlarında yüzde 100'ün üzerindeki artışlar kiracıları daha fazla bedel ödemek durumunda bıraktı. Uzmanlar, kiraya en fazla 12 aylık TÜFE ortalaması olan ve eylülde yüzde 15,78 çıkan oranda zam yapılabileceğinin altını çizdi.

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Konut sektöründe pandemi ile yaşanan değişim, inşaat faaliyetlerinin yavaşlaması, kentsel dönüşüm ve üniversitelerin açılması son birkaç ayda kira fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi.

Kredi ve sigorta karşılaştırma platformu Hesapkurdu'nun İçerik Müdürü İbrahim Çolak, beklenenin çok üstünde bir artış yaşandığına dikkat çekerek, "2019'da Resmi Gazetede yayımlanan kanun değişikliğiyle sözleşme dönemlerinde yapılabilecek en yüksek zam oranları belirlendi. Bu oranların çok üzerindeki fahiş fiyat artışlarının yasal dayanağı bulunmuyor" açıklamasını yaptı.

"Oranda tüfe belirleyici"

Enflasyon oranlarının en üst kira-zam oranını belirlemede kullanıldığını hatırlatan Çolak, "Asıl kira artış oranı ev sahibi ve kiracının anlaşmasına göre 12 aylık TÜFE ortalamasını geçmeme şartıyla belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustosta 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,78'lik artış gerçekleşti. Ev sahipleri kiracılara eylül ayında yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilir" dedi.