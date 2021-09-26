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ABD'de New York kentinin öğretmenlere getirdiği aşı zorunluluğu geçici olarak durduruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de New York kentinin öğretmenlere getirdiği aşı zorunluluğu geçici olarak durduruldu

ABD 2. Bölge Temyiz Mahkemesi, New York kentinin öğretmenlere ve diğer okul çalışanlarına getirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğunun yürürlüğe girmesini geçici olarak durdurdu.

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New York kentinin 27 Eylül Pazartesi'den itibaren tüm okullardaki öğretmen ve çalışanlara uygulayacağı aşı kararı federal yargıcın engeline takıldı.

ABD 2. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı, söz konusu kararın yürürlüğünü durdurarak bu konu hakkında 3 yargıcın daha fikrinin alınması gerektiğini açıkladı.

ABD'de New York kenti öğretmenlerin ve okul çalışanlarının yüzde 82'sinin aşılı olduğunu belirterek tüm öğretmen ve okul çalışanlarına görevlerini sürdürmeleri için aşı zorunluluğu getirmişti.

Öğretmen sendikaları bu kararın 1 milyondan fazla öğrencisi bulunan kentte 10 bin öğretmeni etkileyeceğini belirterek söz konusu kararın yürürlüğünü durdurma çağrısı yapmış ve konuyu yargıya taşımıştı.

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