Fatih Terim'i çileden çıkaran pozisyon

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta tribünler Christian Luyindama'ya tepki gösterdi. Fatih Terim Türk Telekom Stadı'nda soyunma odasına giderken yedek kulübesinin arkasındaki bazı taraftarlarla tartıştı.

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Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda Göztepe’yi ağırladığı maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı taraftarlar, Christian Luyindama’ya tepki gösterdi. Terim, bir pozisyonda VAR'ın verdiği kararı sert bir dille eleştirdi.

Göztepe, Luyindama’nın kaptırdığı topu ardından Cherif Ndiaye ile golü buldu ve devreyi 1-0 önde kapattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Luyindama’ya ıslıklarla tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarların bir bölümü de, Luyindama’yı ıslıklayanlara tepki gösterdi. Protestoyu alkışlayarak Luyindama’ya destek olan taraftarlara teknik direktör Fatih Terim de teşekkür etti. Göztepe’nin golünden sonra oluşan gergin hava sonrası Fatih Terim de bir taraftarla tartıştı.

İkinci yarıda oyundan aldı

İlk yarının son düdüğü ile soyunma odasına yönelen Terim yedek kulübesinin arkasındaki bazı taraftarlarla münakaşa etti. Fatih Terim, ilk yarıda tepkilere maruz kalan Christian Luyindama’yı ikinci yarıda oyundan aldı ve yerine eski takımına karşı Alpaslan Öztürk oyuna dahil oldu.

O pozisyon Terim'i kızdırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, bir pozisyonda VAR'ın verdiği kararı sert bir dille eleştirdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

O kadar gereksiz veya rakibin aklında olmayan goller yedik ki iyi oynadığımız maçları anlatamadık. Skor, herkes için önde geldiğinden oyun çok ön plana çıkmadı. Sezon başından beri bir şey demiyorum ama Alpaslan'ın bir pozisyonu var ki... Bu, VAR'ı yok etmek. Bunun VAR'dan görülmemesi... O zaman VAR'ın hiç koyulmaması lazım. Geçen sene sahanın içinde, bu sene VAR'da... Öyle, arkadaşımız devam ediyor. İşte benim Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftarımız bu. En sıkıntılı dönemde takımı yukarı çektiler, onlarla beraber oynadılar. Ben, bu Galatasaray'ı anlatmaya çalışıyorum. Morutan, çok şık bir gol attı.