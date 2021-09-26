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Başsavcılıktan Deva Partisi açıklaması

Başsavcılıktan Deva Partisi açıklaması

İzmir'de Deva Partisi Kiraz İlçe Başkanı Hakkı Sab'ın aracının kurşunlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bıkarıldı.

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İzmir'in Kiraz ilçesinde DEVA Partisi İlçe Başkanı Hakkı Sab'ın aracını kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve eyleminde siyasi bir amaç taşımadığını öne süren şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sabaha karşı jandarmaya, ilçeye bağlı Tekbiçaklar Mahallesi'nde "silahlı tehdit ve mala zarar verme" şeklinde bir olayın gerçekleştiği yönünde ihbarın ulaştığı belirtildi.

Ekiplerin, İlçe Başkanı Hakkı Sab'ın aracının sol arka lastiğine ateş ettiği ve küfürlü ifadelerle tehditte bulunduğu öne sürülen H.U'yu ruhsatsız tabancasıyla yakalayıp gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şahısların olaydan önce birlikte alkol aldıkları, aralarında herhangi bir husumetin olmadığı, alkolün etkisi ile meydana gelen ve siyasi bir amaç taşımayan bir eylem tespit edilerek adli tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Şüphelinin, Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde, gece akrabalarının düğününde olduğunu, düğün bitimi çocukluk arkadaşı olan ve düğünde kameramanlık yapan Hakkı Sab'ın isteği ile birlikte içki içtiklerini söylediği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin, içki sofrasından kalkmak isteyen Hakkı Sab'a "Bir daha ne zaman denk geleceğiz kal, tekerini patlatırım" dediğini, bunun üzerine Sab'ın "Patlatırsan gitmem" şeklinde karşılık verdiğini, "Stepnen var mı?" diye de sorup Sab'ın otomobilinin arka tekerine alkolün de etkisiyle ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

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