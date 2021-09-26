Galatasaray Göztepe maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi ağırladı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Aslan, ikinci yarıda Halil Dervişoğlu ve Morutan'ın golleriyle karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Üst üste puan kaybettiği 4 haftanın ardından ilk galibiyetini alan Galatasaray, puanını 11'e çıkardı. Bu sezon ligdeki 4. mağlubiyetini alan Göztepe ise 5 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi Galatasaray kazandı.

Göztepe, Luyindama'nın hücuma çıkarken yaptığı top kaybı sonrası 43. dakikada Ndiaye ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Aslan, 49. dakikada Halil Dervişoğlu'nun şutu ve Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın hatası sonrası skoru eşitledi. Ev sahibi ekip, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşayan Morutan'ın 56. dakikadaki golüyle maçı kazandı.

Ligdeki puanını 11'e yükselten Galatasaray, önümüzdeki hafta Rize deplasmanına gidecek. 5 puanda kalan Göztepe ise Giresunspor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

13. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak topun sahibi oldu.

37. dakikada Galatasaray, İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasında gole yaklaştı. Ceza sahası içinde geri pası uzaklaştıramayan İrfan Can meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Halil Dervişoğlu'na kaptırdı. Halil'in uygun durumda İrfan Can'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top Soner Aydoğdu'ya çarparak kornere gitti.

41. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Van Aanholt'un uygun durumda vuruşunda savunma topun kaleye gitmesini önledi.

43. dakikada konuk takım Göztepe öne geçti. Rakip yarı alanın ilk metrelerinde sağ kanatta Luyindama'dan topu kapan Halil Akbunar bekletmeden pasını savunma arkasına sarkan Ndiaye'ye gönderdi. Kaleci Muslera'yı önde yakalayan Ndiaye'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Müsabakanın devre arasına Göztepe 1-0 önde girdi.

49. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Göztepe'nin çıkarken kaptırdığı topu alan Halil Dervişoğlu uzak mesafeden şutunu çekti. Kaleci İrfan Can Eğribayat yerden yavaş gelen meşin yuvarlağı elinden kaçırınca top çizgiyi geçti: 1-1

56. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Morutan önce Berkan Emir ardından da Arslanagic'i çalımlayarak ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Rumen futbolcu yakın köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1

58. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

73. dakikada savunma arkasına sarkarak hızla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat ayaklarıyla topu önledi. Dönen meşin yuvarlağı tamamlamak isteyen Cicaldau'nun vuruşunda araya giren savunma topu kornere çeldi.

Mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray: 2 - 1 :Göztepe

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama (Dk. 46 Alpaslan Öztürk), Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 46 Diagne), Morutan (Dk. 83 Oğulcan Çağlayan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+3 Mustafa Muhammed), Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Emre Kılınç)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir (Dk. 78 Kahraman Demirtaş), Yalçın Kayan (Dk. 61 Tijanic), Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 77 Baku), Lourency (Dk. 77 Jahovic), Halil Akbunar, Ndiaye

Goller: Dk. 43 Ndiaye (Göztepe), Dk. 49 Halil Dervişoğlu, Dk. 56 Morutan (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 62 Halil Dervişoğlu, Dk. 82 Cicaldau, Dk. 88 Van Aanholt (Galatasaray)