Uğur Şahin ve Özlem Türeci sadece 3. dozdan 26 milyar dolar kazanacaklar

Koronavirüs aşısı tüm dünyada kabul gören Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti çok büyük servet kazandı. ABD Covid-19'la mücadele kapsamında 'hatırlatma dozu' olarak anılan üçüncü doza onay verirse, Pfizer/BioNTech ve Moderna gibi aşı üreticileri kasalarına milyarlarca dolar daha koyacak.

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ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri, 65 yaş üstü Amerikalılar ile sağlıkları ve meslekleri nedeniyle Covid-19'a yakalanma riski yüksek olan milyonlarca genç için üçüncü doz aşıya onay verdi.

Koronavirüs aşısı üreticilerinden Moderna şirketinin tahmini 2022 gelirleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ağustos ortasında Hatırlatma Dozu planı açıklamasının ardından yüzde 35 yükseldi. Ancak Moderna'nın üçüncü doz aşısı henüz onay almış değil.

Pfizer/Biontech 3. dozdan 26 milyar dolar kazanacak

Finans şirketi Morningstar analizcisi Karen Andersen'ın hesaplarına göre; hatırlatma aşısına hemen hemen tüm Amerikalılar için onay çıkması halinde, sadece bu dozun gelecek yıl Amerikan Pfizer ile Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin ortağı olduğu BioNTech şirketlerine küresel satışlardan 26 milyar Dolar getirecek.

Biontech aşısı 3. doz için onay aldı

Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri, Pfizer/BioNTech aşısında üçüncü dozu 65 yaş üstü Amerikalılar için onaylamıştı. 18-64 yaş arası için ise bakımevleri gibi uzun süre geçirilen yerlerde görev yapanlar ile obezite, diyabet, kalp, kanser hastalığı olan ve geçmişte ya da hâlen sigara kullananlar için de olur verilmişti. Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozu, ikinci dozdan en az altı oy sonra uygulanabilecek.